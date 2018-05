ALSTOM : sur de bons rails en Bourse, après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom (+5% à 40,71 euros) est lancé sur de bons rails aujourd’hui en Bourse, dans le sillage de résultats annuels supérieurs aux attentes des analystes et de perspectives favorables pour l’exercice à venir. Ainsi, le spécialiste des transports ferroviaires a vu son bénéfice net part du groupe bondir de 64% sur l'exercice 2017/2018 (clos fin mars) et atteindre les 475 millions d'euros. Une performance dépassant nettement les prévisions du consensus Reuters (381 millions d’euros).Pour sa part, le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 22% à 514 millions, représentant 6,5% (+0,7 point) du chiffre d'affaires annuel. Ce dernier est ressorti à 7,95 milliards d'euros, en progression de 9% en données publiées et de 10% en organique. Là aussi, les attentes du marché s'avèrent déjouées (7,68 milliards d'euros.)Enfin, Alstom a enregistré 7,2 milliards d'euros de commandes, un montant en repli de 28%, mais supérieur aux anticipations des experts (6,56 milliards). Sur l'exercice précédent, les commandes incluaient plusieurs gros contrats, dont la nouvelle génération de trains à grande vitesse avec Amtrak aux Etats-Unis et l'extension de la ligne rouge du métro de Dubaï avec RTA aux Emirats Arabes Unis.Par ailleurs, les perspectives d'Alstom sont également favorables. Pour l'année fiscale 2018/2019, le groupe vise environ 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires (consensus : 8,1 milliards) et une marge d'exploitation ajustée atteignant jusqu'à 7% (consensus : 6,7%).Globalement, UBS salue ces solides résultats, tout comme les changements intervenus au Conseil d'Administration et l'arrivée d'un nouveau directeur financier. Le bureau d'études a de ce fait réitéré sa recommandation Achat sur le titre Alstom, assortie d'un objectif de cours de 43 euros.