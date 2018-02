ALSTOM : va fournir 20 métros MP14 supplémentaires en Ile-de-France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom fournira à Île-de-France Mobilités et à la RATP 20 métros MP14 de 5 voitures, destinés à la ligne 11 du métro parisien pour un montant de 157 millions d’euros. Cette levée d’option s’inscrit dans le cadre du marché MP14 signé en mars 2015, entre la RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom ; et portant sur la livraison d’un maximum de 217 trains MP14 sur 15 ans pour un montant total de plus de 2 milliards d’euros. La première tranche ferme concernait 35 métros. Une première option de 20 trains avait été levée en décembre 2016.