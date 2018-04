Alstom : Aptis, la solution de mobilité électrique d'Alstom et NTL, à l'essai aux Pays-Bas

Alstom et sa filiale NTL[1] testent Aptis pendant trois semaines aux Pays-Bas. Aptis, une solution de mobilité innovante 100% électrique, sera testée avec la société de transport QBuzz à Utrecht, Groningen et Assen, et avec Rotterdamse Elektrische Tram (RET) à Rotterdam. Le premier essai opérationnel d'une durée d'une semaine débute le 9 avril à Utrecht, avant celui de Rotterdam qui aura lieu du 16 au 20 avril. La tournée se poursuivra à Groningen du 23 au 27 avril, puis à Assen du 30 avril au 3 mai.

« Nous sommes ravis de voir qu'Aptis et ses caractéristiques révolutionnaires suscitent l'intérêt des villes néerlandaises. Cette tournée aux Pays-Bas est une excellente occasion de montrer une nouvelle fois les capacités d'insertion uniques d'Aptis dans les nouveaux milieux urbains. Cela n'aurait pas été possible si Qbuzz et RET n'avaient eu un réel intérêt pour les solutions modernes mises au service de la mobilité de demain » déclare Marcel Miller, Directeur général d'Alstom Benelux.

Aptis, qui a été co-développé par Alstom et NTL, a remporté le prix de l'innovation au salon mondial Busworld le 19 octobre 2017, organisé à Courtrai, en Belgique. Les prototypes, qui ont été fabriqués sur le site de production de NTL à Duppigheim, en France, sont actuellement testés dans différentes villes d'Europe.

Les essais réalisés dans les dépôts des clients ainsi que ceux menés en conditions réelles d'exploitation sont conçus pour évaluer les caractéristiques spécifiques d'Aptis dans un nouvel environnement urbain, son système de recharge, son autonomie et ses performances d'insertion dans la circulation, après des premiers essais concluants en Île-de-France (Paris et Versailles), à Lyon, Strasbourg, Marseille, Belgique et plus récemment en Allemagne (Berlin et Hambourg).

Aptis offre une expérience voyageur unique et de première qualité : un plancher bas intégral et de larges portes doubles permettent aux voyageurs de circuler aisément et facilitent l'accès des personnes en fauteuil roulant et des poussettes. Les vitres panoramiques à l'avant, à l'arrière et tout le long du bus offrent une surface vitrée 20 % supérieure à celle d'un bus classique. Aptis dispose également d'un espace lounge à l'arrière.

Le véhicule s'intègre parfaitement au milieu urbain grâce à ses deux essieux orientables qui réduisent au maximum le rayon de braquage et l'espace utilisé sur la route (-25 % par rapport au bus classique). Cette performance est particulièrement avantageuse au niveau des arrêts de bus, où un système de stationnement automatique a été développé, car elle réduit l'espace nécessaire au stationnement (laissant ainsi plus de place pour d'autres véhicules) tout en améliorant l'accessibilité pour les passagers. Aptis peut être rechargé au dépôt la nuit. Alstom propose également une solution de recharge au terminus de chaque ligne pendant la journée. La recharge rapide est effectuée via un pantographe inversé ou via SRS, le système innovant d'Alstom de recharge statique par le sol. Grâce à des coûts de maintenance et d'exploitation réduits et à une durée de vie plus longue que celle d'un bus (20 ans), le coût total de possession d'Aptis est équivalent à celui des bus diesel actuels.