Alstom : Communiqué

Alstom annonce avoir signé hier un accord avec General Electric dans le cadre de la mise en œuvre des accords de 2015 relatifs à la sortie attendue par Alstom du capital des trois co-entreprises Energie : 'JV Renewables', 'JV Grid' et 'JV Nucléaire'. Lesdites co-entreprises ont été créées en 2015 en lien avec la cession par Alstom de ses activités Energie à General Electric. Alstom a l'intention d'exercer ses options de vente concernant ses participations dans la 'JV Renewables' et la 'JV Grid' en 2018 (conformément aux promesses d'achat en vigueur). En cas d'exercice de ces options pendant la période d'exercice (entre le 4 et le 10 septembre 2018), GE sera réputé avoir exercé son option d'achat de la participation d'Alstom dans la 'JV Nucléaire' (conformément à la promesse de vente en vigueur), et la réalisation de la cession de toutes ces participations interviendra le 2 octobre 2018, pour un montant total de €2,594 milliards.