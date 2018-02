Alstom : Démarrage de la phase des essais et de mise en service du premier tramway Citadis X05 à Sydney en Australie

La phase d'essai et de mise en service du premier tramway Citadis X05 a débuté à Sydney, première ville au monde à adopter ce modèle, marque une étape cruciale dans la mise en œuvre du réseau.

Actuellement en construction, le CBD and South East Light Rail est un nouveau réseau de tram pour Sydney. L'itinéraire de 12 km, qui comprendra 19 arrêts, longera George Street entre Circular Quay et la gare centrale avant de bifurquer vers les faubourgs de Surry Hills et de Moore Park, puis vers Kensington et Kingsford via Anzac Parade et vers Randwick via Alison Road et High Street.

Une fois le réseau entièrement opérationnel, chaque tram mesurera 67 mètres de long et pourra accueillir jusqu'à 450 passagers, soit l'équivalent de neuf bus standards. Le réseau, qui pourra transporter jusqu'à 13 500 personnes par heure, permettra de réduire les embouteillages et les temps de trajet des usagers à Sydney.

Les passagers ont été placés au cœur du développement de ce nouveau véhicule, l'accent ayant été mis sur la mobilité et le confort à bord. Les trams sont dotés de portes doubles améliorant l'accès et la circulation des voyageurs, de larges surfaces vitrées offrant une grande visibilité, d'espaces polyvalents et d'un éclairage LED ambiant. De plus, ils offrent aux passagers les niveaux de sécurité les plus élevés avec, notamment, une surveillance CCTV, des interphones d'urgence et les tout derniers systèmes d'orientation et d'information en temps réel.

L'impact sur l'environnement sera réduit au maximum du fait d'un meilleur rendement énergétique obtenu grâce à l'utilisation du freinage électrique, de moteurs à aimant permanent, d'éclairages LED, d'une climatisation basée sur des capteurs ainsi qu'à l'emploi de peintures à l'eau et de matériaux non dangereux dans la fabrication du tram. Chaque véhicule sera recyclable à 99 % à la fin de sa durée de vie (30 ans).

« Nous sommes extrêmement fiers de voir la première manœuvre officielle du premier tramway Citadis X05 à Sydney », a déclaré Mark Coxon, Directeur général d'Alstom en Australie et Nouvelle-Zélande. « Le Citadis X05 et les technologies associées vont transformer la ville de Sydney et changer radicalement la capacité et la fiabilité des transports publics de la ville tout en préservant l'attrait esthétique de Sydney », a assuré M. Coxon.

Les essais et la mise en service des tramways seront initialement effectués la nuit sur un tronçon achevé du réseau dans les quartiers est de Sydney. Dans un premier temps, les rames qui circuleront mesureront 33 mètres de long. Leur mise en service s'étendra progressivement sur le réseau au fur et à mesure de l'achèvement de nouveaux tronçons. Les essais et la mise en service de l'ensemble de la flotte des 60 tramways se poursuivront en 2019.

Actuellement, les tramways Citadis d'Alstom sont en service dans plus de 50 villes à travers le monde. Le modèle Citadis X05 a été produit en premier lieu pour Sydney mais sera bientôt déployé également dans d'autres villes, parmi lesquelles Nice et Avignon (France) ainsi que Kaohsiung (Taïwan).