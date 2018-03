Alstom : choisit Sogeti pour le métro de Lyon

13/03/2018 | 11:49

Sogeti High Tech, filiale de Capgemini, annonce avoir été retenue par Alstom pour réaliser les activités d'essais et de mise en service des nouveaux systèmes de pilotage automatique dans le cadre du programme 'Avenir Métro' du SYTRAL.



La société informatique explique que ce programme vise à accroître la capacité de transport des lignes A, B et D du métro de Lyon pour faire face à l'augmentation de la fréquentation estimée à 30% dans les prochaines années.



Les équipes de Sogeti High Tech dédiées à l'informatique technique et industrielle contribueront aux essais de l'ensemble des systèmes du nouveau pilotage automatique, ainsi que les essais de migration et de commutation du système existant.



