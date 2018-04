Alstom : commande de 32 trams-trains Citadis Dualis

24/04/2018 | 16:24

Alstom annonce la signature d'une commande de 32 trams-trains Citadis Dualis supplémentaires pour l'Île-de-France Mobilités et SNCF Transilien. Ce contrat porte sur un montant d'environ 170 millions d'euros.



Au total, 22 trains sont destinés à la ligne de Tram T12 Express Massy/Evry et 10 à la ligne de Tram T13 Express Saint-Cyr/Saint-Germain.



' Cette nouvelle levée d'options est le signe de la pertinence de cette solution de transport polyvalente et de la confiance renouvelée de nos clients Île-de-France Mobilités et SNCF ', déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.



A ce jour, 63 rames de trams-trains Citadis Dualis sont en circulation en France.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.