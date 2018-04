Alstom : contrat de plus de 27 ME en Allemagne

04/04/2018 | 11:45

Alstom a signé un contrat avec Hessische Landesbahn GmbH (HLB), l'opérateur de transport de l'État de Hesse en Allemagne. Ce contrat porte sur une commande d'un montant de plus de 27 millions d'euros pour la livraison de 5 trains régionaux Coradia Continental.



Les trains seront livrés en décembre 2019 et seront mis en service dans la zone métropolitaine de Francfort-Rhin-Main.



Cette dernière commande en date s'ajoute à celle passée par HLB en 2015 pour 30 automotrices (EMU) Coradia Continental identiques, qui entreront en service sur le réseau Südhessen-Untermain en décembre 2018.



' Cette commande témoigne d'une relation solide et durable avec notre client ' a déclaré Joerg Nikutta, Directeur général d'Alstom Allemagne et Autriche.



