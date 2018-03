Alstom : contrat en Allemagne

29/03/2018 | 18:04

Alstom a rapporté ce jeudi après Bourse avoir reçu 2 commandes concernant la fourniture de 25 trains régionaux Coradia Lint pour le sud de l'Allemagne.



DB Regio Bayern a commandé 20 trains (12 Coradia Lint 54 d'une capacité de 150 voyageurs et 8 Coradia Lint 41 d'une capacité de 125 voyageurs), pour un montant total de 93 millions d'euros, tandis que Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL) en a commandé 5 supplémentaires pour 23 millions d'euros.



Quant aux 5 trains Coradia Lint 54 qui ont été commandés par HzL pour le réseau Bodenseegürtelbahn à Bade-Wurtemberg, ils sont identiques à ceux de la flotte commandée par HzL l'an dernier pour le réseau 'Ulmer Stern' et seront livrés avec la flotte principale en juin 2019.



Ces rames à faible consommation circulent à une vitesse maximale de 140 km/h avec un taux d'accélération élevé. Les trains sont par ailleurs tous dotés du WLAN, d'un système d'information des voyageurs et de divertissement avec des écrans pour la diffusion d'informations statiques et dynamiques, ainsi que d'un système de vidéosurveillance garantissant un haut degré de sécurité aux voyageurs.





