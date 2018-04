Alstom : contrat en Argentine

03/04/2018 | 15:29

Alstom a rapporté ce mardi avoir signé un contrat de plus de 16 millions d'euros pour modifier le système de signalisation des stations Ciudad Universitaria, Aristóbulo del Valle, Munro, Boulogne-sur-Mer et Grand Bourg sur la ligne de banlieue Belgrano Norte à Buenos Aires (Argentine).



Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la rénovation de 22 stations de la ligne, un projet pour lequel Trenes Argentinos Infraestructura (Infrastructure ferroviaire de l'Argentine) investit près de 87 millions d'euros au total, sous l'égide du ministère des Transports argentin.



Présent en Argentine depuis 1993, Alstom assurera la fourniture, l'installation, l'essai et la mise en service des postes de relais, l'aiguillage, des signaux, des postes de contrôle locaux et à distance, des circuits de voie et des systèmes d'alimentation électrique.



La ligne Belgrano Norte fait partie des 7 lignes de banlieue de l'agglomération de Buenos Aires. Elle transporte actuellement les voyageurs entre les stations Retiro et Villa Rosa (54 kilomètres), avec 22 stations traversant la ville de Buenos Aires et Vicente López, San Isidro, General San Martín, Tigre, Malvinas Argentinas et Pilar.





