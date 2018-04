Alstom : contrat en Turquie

05/04/2018 | 12:41

Alstom a fait savoir ce jeudi à la mi-journée qu'il fournira sa solution complète d'alimentation par le sol 'APS' pour la Municipalité métropolitaine d'Istanbul (Turquie).



Cette solution grâce à laquelle le tramway est alimenté par un rail conducteur d'alimentation au niveau du sol sera installée sur la nouvelle ligne de 10 kilomètres 'Corne d'Or' (Haliç, en turc), qui sera ainsi entièrement sans caténaire.



Le groupe est chargé de la conception et de la fourniture du système d'alimentation de traction en continu pour l'ensemble de la flotte de 30 tramways, des pièces de rechange et de l'équipement, avec une garantie de 2 ans. L'accord prévoit également les essais et la mise en service du système APS ainsi que la formation du personnel de maintenance et du personnel administratif.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.