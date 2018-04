Alstom : contrat pour le consortium PMM à Montréal

13/04/2018 | 07:45

Alstom annonce la signature par son consortium Groupe des Partenaires pour la Mobilité des Montréalais (PMM), d'un contrat avec CDPQ Infra pour la fourniture d'un système complet de métro léger automatique et sans conducteur à Montréal.



Ce contrat, qui comprend le matériel roulant et la signalisation ainsi que les services d'exploitation et de maintenance (REM), vise à mettre en oeuvre le projet de Réseau express métropolitain. Il s'élève à environ 1,8 milliard d'euros, dont 1,4 milliard pour Alstom.



Le Groupe PMM fournira notamment 212 voitures de métro de type Metropolis, ainsi que des solutions CBTC automatisées et sans conducteur Urbalis 400 d'Alstom. Le premier segment du REM est prévu pour entrer en service commercial à l'été 2021.



