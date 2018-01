Alstom : essais de pilotage automatique aux Pays-Bas en 2018

22/01/2018 | 15:21

Alstom a rapporté ce lundi après-midi avoir signé un accord avec l'opérateur d'infrastructures néerlandais Prorail et Rotterdam Rail Feeding (RRF) pour procéder à des essais du système ATO ('Automatic Train Operation', pilotage automatique des trains) cette année.



Ce système automatise les opérations du conducteur du train, qui peut alors se concentrer sur des tâches de surveillance. Les essais devraient permettre d'optimiser la gestion du réseau ferroviaire, de réduire la consommation d'énergie et d'accroître le confort de conduite, offrant ainsi une valeur ajoutée et un système ferroviaire modernisé.



Ils seront réalisés avec un degré d'automatisation (DdA) de niveau 2 sur la Betuweroute, une ligne de fret de 150 kilomètres à 2 voies qui Rotterdam à l'Allemagne, fait partie du couloir de fret européen A et est équipée de l'ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire).



Les essais de l'ATO sur la Betuweroute seront par ailleurs axés sur le transport de marchandises, le but étant de procéder à une démonstration en conditions réelles, avec une locomotive fonctionnant avec l'ATO, depuis le quartier du Port de Rotterdam jusqu'à CUP Valburg, dans l'Est des Pays-Bas.



Fournie par RRF, la locomotive parcourra près de 100 kilomètres, sans intervention du conducteur, sur des tronçons équipés de 2 niveaux ERTMS différents.





