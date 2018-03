Alstom : et la SNTF célèbrent la mise en service commercial du Coradia Polyvalent pour l’Algérie

M. Abdelghani Zalene, Ministre des Travaux Publics et Transports a inauguré aujourd'hui la mise en service commercial du premier train Coradia Polyvalent pour l'Algérie ainsi qu'une gare dédiée aux grandes lignes qui seront desservies par le train. L'événement s'est déroulé en présence de Yacine Bendjaballah, directeur général de la SNTF et de Didier Pfleger, vice-président sénior pour la région Moyen Orient & Afrique chez Alstom.

La Société Nationale des Transports Ferroviaires d'Algérie (SNTF) avait attribué à Alstom le 29 juillet 2015 un contrat pour la livraison de 17 trains Coradia Polyvalent. Après avoir réussi les tests statiques sur le site d'Alstom à Reichshoffen ainsi que les tests dynamiques au centre d'essais ferroviaire de Vélim, en République Tchèque, le 28 janvier 2018, le premier train a été réceptionné au port d'Alger en présence de M. Salim Djalal chef de cabinet du ministre des transports et des travaux publics et M. Bendjaballah, directeur général de la SNTF . Le train a été ensuite soumis avec succès à une nouvelle série de tests statiques et dynamiques sur le réseau ferré de la SNTF en préparation de l'entrée en service commercial de la ligne.

Les livraisons des trains suivants se feront dans le courant de l'année 2018. Ces trains desserviront les grandes villes Algériennes et sont conçus et fabriqués sur le site d'Alstom à Reichshoffen en France.

« Le premier train Coradia Polyvalent Algérie entre aujourd'hui en service commercial, c'est pour nous une consécration de la confiance de notre client et de nos partenaires en Algérie. Notre ambition est de pérenniser ce partenariat et de contribuer à l'essor de la filière ferroviaire en Algérie » indique Didier Pfleger.

Ce train est le premier Coradia d'Alstom en Afrique. Plusieurs innovations ont été apportées au Coradia polyvalent destiné à l'Algérie et placent le passager au cœur de sa conception. En effet, le train offre une luminosité optimale, est adapté aux conditions climatiques du pays (sable, températures élevées) et est équipé d'un système de climatisation très performant. Grâce au plancher bas intégral, l'accès et la circulation à bord du Coradia Polyvalent sont facilités. Par ailleurs, le Coradia Polyvalent est doté d'équipements éprouvés et de motorisation performante issus d'une technologie maîtrisée et fiable qui garantissent la disponibilité des trains.

Les trains de la gamme Coradia d'Alstom bénéficient de 30 ans d'expérience, avec plus de 4 milliards de kilomètres parcourus par 3000 trains.