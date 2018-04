Alstom : fournira 32 trams-trains Citadis-Dualis supplémentaires à Île-de-France Mobilités et SNCF

Alstom a reçu une commande pour la fourniture de 32 trams-trains Citadis Dualis supplémentaires à Île-de-France Mobilités et SNCF Transilien, pour un montant d'environ 170 millions d'euros, Île-de-France Mobilités prenant en charge 100% du coût d'investissement de ces rames. Au total, 22 trains sont destinés à la ligne de Tram T12 Express Massy/Evry et 10 à la ligne de Tram T13 Express Saint-Cyr/Saint-Germain. Cette levée d'options s'inscrit dans le cadre du marché tram-train signé en 2007 par SNCF pour le compte des régions portant sur la livraison d'un maximum de 200 trams-trains.

Destiné à répondre au besoin de mobilité accrue entre les réseaux urbain et périurbain, Citadis Dualis fait le lien entre le centre-ville et la banlieue sans rupture, en conciliant les avantages du train et du tramway. Conçue à partir du tramway Citadis d'Alstom, la version Dualis en reprend les caractéristiques fondamentales: modularité, accessibilité, fiabilité. Dualis est capable de rouler aussi bien sur un réseau de tramway que sur le réseau ferré national grâce à des adaptations portant sur la puissance, la sécurité et le confort. Cette configuration en fait un mode de transport polyvalent : son gabarit de tramway lui permet de circuler en ville, ses performances de train lui permettent de transporter les voyageurs à près de 100 km/h en périphérie, sans avoir à changer de mode de transport. Citadis Dualis contribue à la mobilité durable, en redynamisant l'espace urbain, et en valorisant le patrimoine architectural des villes.

« Après l'inauguration de la ligne de Tram T11 Express en juillet 2017, et les livraisons en cours pour la ligne de Tram T4, je me réjouis qu'Alstom poursuive le déploiement de la solution tram-train en Île-de-France. Cette nouvelle levée d'options est le signe de la pertinence de cette solution de transport polyvalente et de la confiance renouvelée de nos clients Île-de-France Mobilités et SNCF », déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.

A ce jour, 63 rames de trams-trains Citadis Dualis sont en circulation en France. Un total de 15 autres rames ont progressivement été livrées en Ile-de-France depuis octobre 2017, pour une mise en service commercial sur la ligne de Tram T4 en septembre 2018 puis sur son extension sur le tronçon Clichy-sous-Bois/Montfermeil fin 2019. Les livraisons s'échelonneront entre 2020 et 2022.

Citadis Dualis est conçu et assemblé en France. Le site de Valenciennes Petite-Forêt assure le pilotage du projet ainsi que la conception et le développement du matériel roulant. Six autres sites d'Alstom participent à la conception et la fabrication : Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les bogies, Tarbes pour les équipements des chaines de traction, Villeurbanne pour l'informatique embarquée et l'information voyageurs, Petit-Quevilly pour les transformateurs et Saint-Ouen pour le design.