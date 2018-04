Alstom : fournira son système de pilotage automatique à la ligne 6 du métro parisien

Alstom a été choisi par la RATP pour fournir son système de pilotage automatique I-CBTC sur la ligne 6 du métro parisien[1]. Le contrat comprend deux lots : le système embarqué réalisant les fonctions de pilotage automatique des trains, et le système de radio permettant la transmission des données entre le train et le sol. Alstom assurera le développement, la validation, l'industrialisation, l'installation, les tests et la mise en service de ces lots. Au total, ce sont 47 rames MP89, et 28 stations de la ligne 6, qui seront équipés des solutions Alstom.

I-CBTC est un système de pilotage automatique de type « Communication-Based Train Control » (CBTC) interchangeable pour les métros répondant au référentiel OCTYS de la RATP. Il permet d'améliorer la régularité de la ligne, et d'améliorer le taux de disponibilité des rames pour arriver à près de 100% sur la ligne 6. Développé en partenariat avec la RATP, il assure les fonctions de contrôle-commande de la circulation des trains en toute sécurité et de pilotage de la traction et du freinage pour déplacer automatiquement les rames d'une station à une autre. Près de 130 rames de métro parisien (MF01) circulant sur les lignes 5 et 9 sont aujourd'hui équipées de la solution embarquée I-CBTC d'Alstom. Les trains MP14 qui circuleront sur la ligne 11 en seront également équipés.

« Nous sommes ravis que la RATP ait de nouveau renouvelé sa confiance en nos équipes et nos solutions, après nous avoir confié l'été dernier la fourniture du pilotage automatique de la ligne 11 pour 2 lots identiques. Ces deux marchés s'élèvent à plus de 90 millions d'euros toutes tranches confondues. Alstom redevient ainsi un acteur significatif sur le marché signalisation de la RATP. Nous sommes fiers de contribuer à la modernisation du métro parisien », a déclaré Patrice Houdu, Vice-Président de l'activité Signalisation d'Alstom en France.

Ce succès vient conforter l'activité signalisation d'Alstom en France. Le groupe est en effet le premier employeur dans ce domaine en France avec plus de 1500 collaborateurs et 71% de ses achats réalisés auprès de 450 fournisseurs français. Preuve du succès et du dynamisme du marché, un plan de recrutement est en cours pour renforcer les équipes basées à Aix-en-Provence, Saint-Ouen et Villeurbanne. Ainsi, depuis avril 2017, 155 personnes ont été recrutées. Plus d'une centaine de postes d'ingénieurs ou cadres sont encore à pourvoir, dans les métiers de l'ingénierie (logiciel, matériel, validation) et de l'industrialisation principalement.

Ce contrat sera exécuté par trois sites d'Alstom en France : les experts d'Aix-en-Provence développeront le système embarqué et assureront l'ingénierie globale du projet, ceux de Saint-Ouen réaliseront l'ingénierie du système de transmission radio et des équipements au sol, les activités de tests et de mise en service, et les experts de Villeurbanne fourniront les équipements du système radio.