Alstom : le rapprochement avec Siemens Mobility sur les rails

Parallèlement à l'annonce de ses résultats, Alstom a confirmé qu'il entend 'réaliser' son rapprochement avec Siemens Mobility d'ici la fin de l'année 2018. Les actionnaires du groupe français se prononceront sur le sujet lors de l'AG prévue le 17 juillet. Enfin, hier, les deux groupes ont dévoilé les noms des 11 membres du conseil d'administration du futur Siemens Alstom.



Des autorisations réglementaires, notamment celle de Bercy, sont toujours attendues, et l'AMF devra aussi confirmer que Siemens n'aura pas à lancer d'offre sur le solde du futur Siemens Alstom, une fois que le groupe allemand lui aura apporté sa division ferroviaire.



Pour mémoire, les deux groupes ont conclu, le 23 mars, leur accord formel de rapprochement. Puis hier, 15 mai, Alstom et Siemens ont proposé (sous réserve de l'AG) les noms des 11 membres du conseil d'administration de Siemens Alstom. Six seront désignés par le groupe allemand dont Roland Busch, futur président de l'instance.



En plus de Henri Poupart-Lafarge, actuel PDG d'Alstom qui deviendra ensuite directeur général de Siemens Alstom, quatre administrateurs indépendants seront aussi proposés : Clotilde Delbos, Sylvie Kandé de Beaupuy, Yann Delabrière et Baudouin Prot.



'Ces propositions de nominations sont une nouvelle étape vers la création de Siemens Alstom, un champion mondial de la mobilité', s'est félicité Henri Poupart-Lafarge.



Rappelons qu'in fine, Siemens Alstom sera basé à Saint-Ouen et demeurera coté à la Bourse de Paris. Siemens détiendra la moitié de son capital.





