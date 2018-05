Alstom : le train Coradia iLint récompensé

04/05/2018 | 15:13

Premier train régional au monde alimenté par une pile à combustile, le Coradia iLint d'Alstom a remporté le GreenTec Award 2018 dans la catégorie Mobilité par Schaeffler, a-t-on appris ce vendredi.



Le groupe ferroviaire a reçu officiellement le prix sur son plus grand site de production, situé à Salzgitter (Allemagne), à l'occasion d'une cérémonie anticipée organisée avant le gala des GreenTec Awards qui doit avoir lieu à Munich le 13 mai prochain.



Coradia iLint est un train régional 'zéro émission' alimenté par une pile à combustible dans laquelle l'hydrogène est transformé en énergie électrique. Emettant uniquement de la vapeur d'eau et de l'eau condensée, il entrera en service sur la ligne Cuxhaven-Bremervörde dans le courant de l'année.





