Alstom : livraison des premières rames pour Sydney

19/03/2018 | 11:02

Alstom annonce la livraison des premières rames de métro à la ville de Sydney.



Cette livraison est liée au projet de métro du nord-ouest qui correspond à la 1ère phase du métro de Sydney, le plus vaste projet de transport public d'Australie.



Sydney est la première ville d'Australie à mettre en oeuvre un système de métro entièrement automatisé. Sa mise en service est prévue au premier semestre 2019.



Les trois premières sur un total de 22 rames à six voitures ont été livrées au dépôt de Rouse Hill et sont en phase d'essais pour les prochains mois.



La ligne du nord-ouest de Sydney, un projet d'environ 5,2 milliards d'euros au total, est la première étape du projet de métro de Sydney.



' Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir livrer notre technologie de métro automatisé la plus récente et la plus innovante, une autre première pour la ville de Sydney. Ces rames et les technologies associées vont transformer la ville de Sydney et changer radicalement la capacité et la fiabilité des transports publics de la ville ', a déclaré Mark Coxon, Directeur général d'Alstom en Australie et Nouvelle-Zélande.



