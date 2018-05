Alstom : marge d'exploitation améliorée en 2017-18

16/05/2018 | 07:45

Alstom publie un résultat net part du groupe de 475 millions d'euros au titre de l'exercice fiscal 2017-18, contre 289 millions l'année précédente, et une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,7 point à 6,5%.



Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transports ferroviaires a atteint huit milliards d'euros, correspondant à une croissance de 9% (+10% à périmètre et taux de change constants), avec des commandes reçues en baisse de 28% à 7,2 milliards.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,35 euro par action à l'assemblée générale du 17 juillet. Pour l'exercice 2018-19, le chiffre d'affaires est attendu à environ huit milliards et la marge d'exploitation ajustée devrait atteindre jusqu'à 7%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.