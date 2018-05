Alstom : nomme un nouveau Directeur Financier

15/05/2018 | 18:01

Alstom annonce la nomination de Laurent Martinez au poste de Directeur Financier.



' Nous sommes très heureux d'accueillir Laurent Martinez. Sa connaissance des grands projets industriels, ainsi que sa riche expérience des univers multiculturels seront de précieux atouts dans cette nouvelle phase du développement d'Alstom ' a déclaré Henri PoupartLafarge.



En 1996, Laurent rejoint Astrium (aujourd'hui Airbus Defence and Space), où il a occupé plusieurs positions en contrôle de gestion. A la création d'EADS en 2001, il est nommé responsable du contrôle de gestion de la division Defence and Space, basé à Munich.



En 2004, il devient Directeur Financier de Astrium Space Transportation.



Laurent a rejoint Airbus en 2009 pour devenir Directeur du contrôle de gestion et de la comptabilité du groupe.



Depuis 2015, il est en charge de la branche Services d'Airbus.



