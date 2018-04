Alstom : remporte trois nouveaux contrats de maintenance de locomotives avec Akiem, Macquarie European Rail et Europorte

Alstom s'est vu renouveler la confiance de ses trois clients historiques, Akiem, Europorte et Macquarie European Rail par la signature d'une prolongation des contrats de maintenance d'exploitation de leurs flottes de locomotives respectives[1]. Ces contrats portent sur un total de 41 locomotives, dont 10 nouvelles pour le client Akiem. A cette occasion, Alstom étend son réseau de maintenance en Allemagne, avec un nouveau partenaire, mgw Service, filiale du groupe Akiem.

Les contrats initiaux avaient été signés fin 2006 et sont aujourd'hui renouvelés pour une durée de 5 ans. Les équipes Services de Belfort assureront ainsi le management, l'ingénierie de maintenance et l'exécution des opérations de maintenance en France, et en Allemagne grâce à son réseau de sous-traitants.

«Ces renouvellements de contrats de maintenance d'exploitation avec nos trois clients majeurs sont la preuve de leur confiance et de leur satisfaction, fruits de l'expertise et de l'engagement de l'équipe Services de Belfort. Ces bonnes nouvelles confortent notre volonté de faire du site de Belfort un Centre Européen de Maintenance de locomotives.», a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.

Les activités Services du site de Belfort emploient actuellement près de 75 personnes et s'articulent autour des 5 activités suivantes : la maintenance d'exploitation et patrimoniale de locomotives, la réparation accidents pour tous types de matériels roulants, l'application des modifications en période de garantie ainsi que la modernisation de locomotives diesel et électrique. L'équipe de Belfort s'appuie également sur l'expertise des sites Alstom du Creusot (bogies), d'Ornans (moteurs de traction), de Tarbes (Chaîne de Traction), de Villeurbanne (électronique) et d'un réseau de sous-traitants externes.

Fort de son expérience de maintenance, le département Services de Belfort est devenu le premier mainteneur privé français de locomotives certifié ECM (Entité en Charge de la Maintenance suivant le référentiel Européen 445/2011) sur l'ensemble des 4 fonctions (encadrement, développement, gestion de la flotte et exécution) pour une durée de 5 ans, certification confirmée en début d'année 2018 lors du second audit de suivi. Cette certification constitue une reconnaissance de l'expertise d'Alstom et de sa performance sur l'ensemble des opérations de maintenance. Elle est un gage de confiance pour les clients, garantit l'excellence, la qualité et la sécurité des activités et permet à Alstom de valoriser son savoir-faire auprès de ses clients.