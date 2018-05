Alstom : retour au contact des 40 euros avant les résultats

Recentrage opportun ?

Un numéro deux clairement établi

Sur la base des 38,60 euros que cote actuellement Alstom en bourse, le dossier est à son prix. C'est du moins ce que nous apprend l'objectif moyen des 18 analystes qui suivent le dossier, 38,50 euros. Un niveau qui transparaît dans la répartition des recommandations des bureaux d'études, qui sont majoritaires (10 sur 18) à afficher une opinion neutre. Les bons connaisseurs du dossier rappelleront que la valorisation est gonflée par les 8 euros par action auxquels sont éligibles les actionnaires d'Alstom. C'est parfaitement exact. Siemens doit leur verser 4 euros une fois que la transaction aura été bouclée, au titre de la prime de contrôle. Alstom leur en paiera 4 autres, liés au rachat par General Electric des parts minoritaires encore détenues dans ses anciens actifs énergétiques La prudence des analystes est aussi la conséquence d'un certain flou sur les performances du futur leader européen du rail, que les analystes ont du mal à appréhender, faute de données financières précises. Pris individuellement, les comptes de Siemens Mobility et Alstom font plutôt bonne figure, grâce aux efforts de restructuration accomplis lors des exercices précédents, qui fournissent aux deux entreprises une base solide, propre à rassurer les investisseurs. Mais ceux-ci peinent toujours à estimer le potentiel de la future entité, avant même d'évoquer les problèmes opérationnels et organisationnels spécifiques à ce type de mariage transfrontalier.L'intérêt du rapprochement lui-même ne fait guère débat, même s'il a sans doute été un peu survendu comme "l'Airbus du ferroviaire", dans un secteur où la concurrence est beaucoup plus féroce que pour le duopole aéronautique. Malgré son caractère défensif, il intervient à l'heure où les deux sociétés sont en bonne santé. En complément, Alstom va même récupérer le produit de la vente à General Electric de ses dernières participations dans les actifs énergétiques, près de 2,6 milliards d'euros qui devraient tomber dans l'escarcelle en octobre prochain. Nous ne reviendrons pas sur la polémique qui fait toujours rage concernant la sortie d'Alstom de ce segment. Mais les difficultés des autres acteurs du secteur tendent à montrer que le timing de la vente était plutôt pertinent : Siemens, qui est loin d'être un novice en matière de ventes de biens d'équipement, a toutes les peines du monde avec ses générateurs, comme l'ont illustré ses derniers résultats et l'avertissement feutré lancé en mars à cause d'un marché des turbines de grande puissance complètement déprimé.L'accord de rapprochement du futur Alstom Siemens a été signé le 23 mars dernier, sur la base des éléments publiés en septembre 2017. Siemens détiendra 50% de la future entité basée en France, qui restera cotée à la Bourse de Paris et sera dirigée au niveau opérationnel par Henri Poupart-Lafarge, l'actuel patron du Français. Roland Busch (membre du directoire de Siemens) sera président du conseil, avec pour vice-président Yann Delabrière (administrateur référent d'Alstom). AlstomSiemens, SiemensAlstom ou quel que soit le patronyme initial qui sera retenu, pèsera plus de 15 milliards d'euros de revenus annuels, avec une marge opérationnelle initiale voisine de 8%, avant les synergies espérées, évaluées à 470 millions d'euros en année pleine après quatre ans de déploiement (impact avant impôts sur le résultat opérationnel). Plus de 60.000 personnes seront salariées. En matière de spécialités, les deux sociétés ont des tailles voisines sur le matériel roulant et les systèmes de chemins de fer, mais l'Allemand est plus gros dans la signalisation, tandis que le Français le domine dans les services. La nouvelle entité sera un clair numéro deux du secteur derrière le colosse chinois CRRC, dont les revenus sont deux fois supérieurs. Elle creusera l'écart sur Bombardier, General Electric et Hitachi.