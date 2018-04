Alstom : signe un contrat de près de 150 ME à Singapour

30/04/2018 | 11:12

Alstom annonce la signature d'un contrat avec la Land Transport Authority (LTA) de Singapour. Ce contrat porte sur six trains Metropolis supplémentaires (36 voitures de métro) et 11 trains Metropolis supplémentaires (33 voitures de métro) pour des extensions de la North East Line (NEL) et la Circle Line (CCL).



Le contrat s'élève à près de 150 millions d'euros. L'ensemble des 69 voitures Metropolis seront fabriquées sur le site Alstom de Barcelone.



Alstom a déjà livré à Singapour plus de 100 rames Metropolis (soit 450 voitures de métro), qui circulent sur la Circle Line et la North East Line.



' En fournissant à la North East Line et à la Circle Line ces nouvelles rames fiables et à faible consommation d'énergie, nous nous engageons à aider notre client, LTA, à accroître la capacité et la disponibilité des lignes actuelles. Alstom entend devenir le partenaire privilégié de LTA pour ses solutions de transport à Singapour ', a déclaré Ling Fang, Directeur général d'Alstom Chine et Asie de l'Est.



Depuis 1998, 25 villes à travers le monde ont commandé 5 500 voitures Metropolis.



