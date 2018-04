Alstom : signe un nouveau contrat avec la RATP

23/04/2018 | 14:29

Alstom a signé un contrat avec la RATP pour fournir son système de pilotage automatique I-CBTC sur la ligne 6 du métro parisien.



Le contrat comprend deux lots : le système embarqué réalisant les fonctions de pilotage automatique des trains, et le système de radio permettant la transmission des données entre le train et le sol.



Alstom assurera le développement, la validation, l'industrialisation, l'installation, les tests et la mise en service de ces lots. Au total, ce sont 47 rames MP89, et 28 stations de la ligne 6, qui seront équipés des solutions Alstom.



I-CBTC permet d'améliorer la régularité de la ligne, et d'améliorer le taux de disponibilité des rames pour arriver à près de 100% sur la ligne 6.



Près de 130 rames de métro parisien (MF01) circulant sur les lignes 5 et 9 sont aujourd'hui équipées de la solution embarquée I-CBTC d'Alstom.



' Ces deux marchés s'élèvent à plus de 90 millions d'euros toutes tranches confondues. Alstom redevient ainsi un acteur significatif sur le marché signalisation de la RATP.', a déclaré Patrice Houdu, Vice-Président de l'activité Signalisation d'Alstom en France.



