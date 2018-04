Alstom : va fournir 5 trains régionaux Coradia Continental à Hessische Landesbahn en Allemagne

Alstom a reçu de Hessische Landesbahn GmbH (HLB), l'opérateur de transport de l'État de Hesse, une commande d'un montant de plus de 27 millions d'euros pour la livraison de 5 trains régionaux Coradia Continental. Les trains seront fabriqués sur le site Alstom de Salzgitter, en Allemagne.

Les trains seront livrés en décembre 2019 et seront mis en service dans la zone métropolitaine de Francfort-Rhin-Main. Avec ces nouveaux trains, HLB pourra répondre à un nombre croissant de passagers, tout en continuant à offrir un service optimal. Cette dernière commande en date s'ajoute à celle passée par HLB en 2015 pour 30 automotrices (EMU) Coradia Continental identiques, qui entreront en service sur le réseau Südhessen-Untermain en décembre 2018.

« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde HLB en ajoutant à la commande initiale cinq autres trains Coradia Continental. Cette commande témoigne d'une relation solide et durable avec notre client » a affirmé Joerg Nikutta, Directeur général d'Alstom Allemagne et Autriche.

Le train régional Coradia Continental d'Alstom peut circuler à une vitesse commerciale de 160 km/h. Il présente d'excellentes caractéristiques d'accélération, réduisant ainsi le temps de trajet. Les rames de quatre voitures pourront transporter jusqu'à 460 passagers. Une attention particulière a été portée au confort des voyageurs. Le train dispose de cinq espaces polyvalents pouvant accueillir des fauteuils roulants, des vélos et des poussettes. L'équipement de traction étant installé sur le toit, l'intérieur est spacieux avec notamment un large couloir facilitant les déplacements à bord du train. Les trains sont, en outre, dotés du Wifi, de prises de courant pour les ordinateurs portables et d'un système d'information des voyageurs en temps réel qui donne des informations sur les correspondances.

Coradia Continental fait partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom, qui bénéficie de plus de 30 ans de savoir-faire et de solutions techniques éprouvées. Plus de 2 800 trains Coradia ont été vendus à ce jour et près de 2 300 sont actuellement en circulation au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède et au Canada.