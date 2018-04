Alstom : va fournir sa solution APS pour le tramway d'Istanbul, en Turquie

Alstom va fournir sa solution complète d'alimentation par le sol, APS, pour la Municipalité métropolitaine d'Istanbul[1]. La solution sera installée sur la nouvelle ligne de de 10 kilomètres « Corne d'Or » (Haliç, en turc), qui sera ainsi entièrement sans caténaire.

Alstom est chargé de la conception et de la fourniture du système d'alimentation de traction en continu pour l'ensemble de la flotte de 30 tramways[2], des pièces de rechange et de l'équipement, avec une garantie de deux ans. L'accord prévoit également les essais et la mise en service du système APS ainsi que la formation du personnel de maintenance et du personnel administratif.

« Nous sommes extrêmement fiers de fournir à la ville d'Istanbul notre système ultramoderne d'alimentation électrique sans caténaire, et de l'aider ainsi à préserver sa beauté. Alstom participe de longue date au développement des transports urbains de cette grande cité », a déclaré Didier Pfleger, Vice-Président Senior d'Alstom Moyen-Orient et Afrique.

Avec la solution APS, le tramway est alimenté par un rail conducteur d'alimentation au niveau du sol. Les segments conducteurs ne se mettent sous tension que lorsqu'ils sont entièrement recouverts par la rame, ce qui garantit la sécurité des piétons et des autres usagers de la route. L'alimentation électrique se fait par l'intermédiaire de frotteurs situés sous la rame, sur le bogie central du tramway. APS contribue à préserver la beauté de l'environnement urbain tout en garantissant les mêmes performances que les lignes aériennes de contact. En 2014, Alstom a livré et mis en service à Dubaï la première ligne de tramway 100 % sans caténaire au monde.

Alstom est présent depuis plus de 60 ans en Turquie, où l'entreprise a fourni des voitures de métro et des tramways à la ville d'Istanbul. En 2011, Alstom a également signé un contrat pour la fourniture d'un système de signalisation destiné à la ligne régionale de 328 km Eskisehir-Kutahya-Balikesir. Les bureaux d'Alstom à Istanbul sont à la fois une plateforme pour les projets de signalisation et de systèmes, et le centre de gestion de la région Moyen-Orient.