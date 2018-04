Alstom : va réaliser des travaux de signalisation pour 5 stations d'une ligne de banlieue à Buenos Aires, en Argentine

Alstom a signé un contrat[1] de plus de 16 millions d'euros pour modifier le système de signalisation des stations Ciudad Universitaria, Aristóbulo del Valle, Munro, Boulogne Sur Mer et Grand Bourg sur la ligne de banlieue Belgrano Norte à Buenos Aires (Argentine). Les travaux s'inscrivent dans le cadre de la rénovation de 22 stations de la ligne, un projet pour lequel Trenes Argentinos Infraestructura (Infrastructure ferroviaire de l'Argentine) investit près de 87 millions d'euros au total, sous l'égide du ministère des Transports argentin.

La ligne Belgrano Norte fait partie des 7 lignes de banlieue de l'agglomération de Buenos Aires. Elle transporte actuellement les voyageurs entre les stations Retiro et Villa Rosa (54 km), avec 22 stations traversant la Ville de Buenos Aires et Vicente López, San Isidro, General San Martín, Tigre, Malvinas Argentinas et Pilar. Le service est assuré par des voitures de banlieue tractées par des locomotives diesel-électriques et est géré par la société Ferrovías depuis 1994.

Alstom assurera la fourniture, l'installation, l'essai et la mise en service des postes de relais, l'aiguillage, des signaux, des postes de contrôle locaux et à distance, des circuits de voie et des systèmes d'alimentation électrique.

« Nous nous réjouissons de ce nouveau contrat en Argentine, car nous continuons à travailler sur les différentes lignes de banlieue, ce qui signifie que notre client est satisfait de la qualité de notre équipement. Nous espérons avoir prochainement d'autres occasions de mettre notre expérience et notre technologie au service du système de transports argentin » a déclaré Michel Boccaccio, Senior vice-président d'Alstom en Amérique latine.

« C'est le premier appel d'offres remporté par Alstom qui donne lieu à un contrat direct avec Trenes Argentinos Infraestructura. Nous continuons à miser sur l'investissement en Argentine pour améliorer la signalisation et moderniser le système des transports du pays » a ajouté Ernesto Garberoglio, Directeur général d'Alstom Argentine.

Alstom est présent en Argentine depuis 1993, fournissant des systèmes de signalisation pour le métro de Buenos Aires, et assurant la maintenance et la modernisation des lignes de métro et de banlieue. Alstom a également participé à la maintenance et à la modernisation de locomotives et de voitures utilisées pour le transport de marchandises et de voyageurs.