Alstom : vers une commande de 100 TGV

23/03/2018 | 10:43

'Alstom se réjouit de l'annonce faite ce jour par Bruno Le Maire concernant la commande de 100 TGV du futur', a indiqué hier l'équipementier ferroviaire français sur son compte Twitter.



Hier lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Economie (alors que l'Etat est le seul propriétaire de la SNCF, l'opérateur des TGV) a indiqué qu'une telle commande serait passée à Alstom 'fin juin'.



Au prix catalogue, une rame de TGV nouvelle génération est vendue aux alentours de 25 à 30 millions d'euros. Soit une affaire de 2,5 à 3 milliards d'euros pour le groupe dont le carnet de commandes se montait, fin décembre, à 32,8 milliards d'euros (67 milliards environ pour le futur ensemble Siemens Alstom).



'En principe', commente ce matin un analyste parisien, 'ce n'est pas l'Etat qui doit passer commande, mais la SNCF... et en fonction de ses besoins... Le lapsus du ministre en dit long sur les maux du ferroviaire français. En attendant, il reste à confirmer quelle est la répartition entre commandes fermes et trains en option', termine le spécialiste.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.