AlstomSiemens : nomme le Président du Conseil d'administration

26/03/2018 | 08:38

Alstom Siemens: nomme le Président du Conseil d'administration

Siemens et Alstom ont conclu un accord de rapprochement concernant la combinaison des activités mobilité de Siemens, y compris son activité de traction ferroviaire, et d'Alstom.



Alstom et Siemens ont également annoncé aujourd'hui les noms des leaders du futur Conseil d'administration de Siemens Alstom. Siemens a prévu de proposer la nomination de Roland Busch, membre du Directoire de Siemens AG, au poste de Président du Conseil d'administration de l'entité combinée. M. Busch exercera ce rôle en plus de ses fonctions au sein de Siemens AG.



Yann Delabrière, actuellement Administrateur référent au sein du Conseil d'Alstom, occuperait les fonctions de Vice-Président du Conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant. Cette annonce intervient après l'annonce, le 26 septembre 2017, qu'Henri Poupart-Lafarge occupera les fonctions de Directeur Général et membre du Conseil d'administration de la future entité.



' Roland Busch est la meilleure personne que nous pouvions nommer pour relever ce défi, a déclaré Joe Kaeser, Président-directeur général de Siemens AG. Il est un expert reconnu de la mobilité depuis de nombreuses années. En tant que membre du Conseil d'administration d'Atos, il a également une grande expérience dans l'intégration et la gestion des groupes industriels franco-allemands. Cet aspect fut pour moi un élément décisif de sa nomination à ce poste clef'.



