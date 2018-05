Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altamir flambe de 25% à 17,2 euros alors qu’Amboise a présenté un projet d’OPA pour racheter la société d’investissement. Le titre de la société cotée de private equity se rapproche du prix proposé, soit 17,36 euros par action avant détachement du dividende. Après détachement du dividende, le montant proposé s’élève à 16,71 euros. Amboise détient déjà 10,74 millions d’actions Altamir, représentant 24,41% du capital et des droits de vote.Dans le communiqué relatif au dépôt d'un projet d'offre publique d'achat, il est précisé que plusieurs actionnaires d'Altamir détenant 4,165 millions d'actions, représentant 11,4 % des actions et des droits de vote se sont engagés à ne pas apporter leurs actions à l'offre et à les conserver, sauf en cas d'offre concurrente.En conséquence, compte tenu des engagements de non apport à l'offre reçus par l'initiateur et de l'engagement de la société de ne pas apporter les 26 142 actions auto-détenues à l'offre, le nombre maximum d'actions pouvant être apportées serait de 21,58 millions, soit 59,12 % du capital.