ALTAMIR : l'ANR a reculé de 1,5% au premier trimestre

Altamir a dévoilé un Actif net réévalué (ANR), indicateur qui mesure la valeur du portefeuille des sociétés d'investissement, de 21,21 euros au 31 mars 2018, en recul de 1,5% par rapport au 31 décembre 2017. Ce recul est lié à la baisse des cours de Bourse des sociétés cotées du portefeuille, essentiellement Albioma et Altran. L'ANR définitif au 31 mars 2018 sera soumis à l'examen du Conseil de Surveillance et fera l'objet d'une communication plus détaillée le 15 mai prochain, après Bourse, conformément au calendrier.