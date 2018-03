Altamir annonce le succès du placement privé d'une partie de sa participation dans Albioma

Paris, le 15 mars 2018 - Altamir annonce le succès du placement privé auprès d'investisseurs institutionnels de 2 000 000 actions Albioma, représentant environ 6,5% du capital de la société.

Le produit de ce placement s'élève à environ 37,4 millions d'euros.

A l'issue du placement, Altamir ne détient plus d'actions Albioma et sa filiale Financière Hélios détient 5,5% du capital d'Albioma.

Financière Hélios a souscrit vis-à-vis du Teneur de Livre un engagement de conservation de 90 jours, sous réserve de certaines exceptions.

Le placement était dirigé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en qualité de Teneur de Livre. Rothschild agit en tant que conseil financier d'Altamir.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de €800 millions. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Agathe Heinrich

Tél. : +33 1 53 65 01 74

E-mail: agathe.heinrich@altamir.fr

