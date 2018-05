Amboise : projet d'OPA déposé sur Altamir

07/05/2018 | 10:16

Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte d'Amboise SAS, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions ordinaires Altamir, dont la cotation reprendra ce lundi 7 mai 2018.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 17,36 euros (coupon attaché), la totalité des actions non détenues par lui (à l'exception des 18.582 actions B), soit au total 25.775.627 actions représentant 70,56% du capital d'Altamir.



Il est précisé que plusieurs actionnaires détenant 4.165.000 actions, soit 11,40% du capital et 11,41% des droits de vote de la société, se sont engagés auprès de l'initiateur à ne pas apporter leurs actions à l'offre.





