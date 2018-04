Âge et moral des seniors : Les Français se sentent senior de plus en plus tôt

À l'occasion de l'ouverture du Salon des Seniors 2018, COGEDIM Club dévoile de nouveaux résultats issus de la 5ème édition de son Baromètre 55+ Cogedim Club, réalisé par l'IFOP. Dédié à l'observation des modes de vie des seniors âgés de 55 ans et plus, cette seconde vague de résultats démontre qu'en 2018, les 55 ans et plus se sentent seniors à 64 ans, soit 3 ans plus tôt qu'en 2017 !

Les seniors se sentent seniors plus tôt

On ne s'est jamais senti seniors aussi tôt !

En 2018, les 55 ans et plus sont plus de la moitié (56%) à se dire appartenir à la catégorie des seniors. Un chiffre qui se divise en deux catégories : un quart des personnes interrogées se déclare plutôt appartenir à cette catégorie, et 31% du reste se dit « tout a fait » y appartenir. Aujourd'hui, les

seniors se sentent senior notamment car ils peuvent bénéficier de services et d'activités adaptées à leur âge. Un chiffre que l'on rapproche aussi de l'épanouissement et de la considération qu'ils ont au quotidien.

67% des seniors qui se sentent seniors sont retraités. Appartenir à cette catégorie est souvent lié à l'arrêt de la vie active, véritable vecteur de changement dans la propre considération des personnes interrogées.