Altarea : projet de quartier durable en Seine-Saint-Denis

24/01/2018 | 14:33

Altarea Cogedim annonce qu'il vient de signer une promesse de vente avec l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard en vue d'acquérir un site de 28 hectares à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, et y réaliser un Quartier Durable d'environ 2.000 logements.



À moins de 15 km de Paris, ce futur quartier sera directement desservi par le prolongement de la ligne 11. Les premiers travaux devraient débuter courant 2021 et les premières livraisons devraient intervenir en 2023.



La programmation mixte d'environ 130.000 m² SDP se répartit entre 1.650 logements familiaux neufs, 200 logements familiaux réhabilités, 150 logements sociaux pour étudiants, quatre maisons d'assistantes maternelles et 600 m² SDP de commerces en rez-de-chaussée.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.