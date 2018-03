Appel d’offres : Gare de Paris Montparnasse

Dans le cadre du grand projet de rénovation de la Gare Paris Montparnasse, Altarea Cogedim et Retail & Connexions lancent un second appel à candidatures en vue de l'attribution de contrats de sous-occupation temporaire du domaine public ferroviaire portant sur les emplacements et l'exploitation d'activités de commerces alimentaires.

Consultez ci-dessous l'avis d'appel à candidature :



AVIS D'APPEL A CANDIDATURES

PRÉAMBULE

SNC ALTA MONTPARNASSE (RCS PARIS 804 896 439) en charge de la conception, réalisation et gestion des commerces de la Gare Montparnasse dans le cadre du projet de modernisation de cette dernière, organise une consultation en vue de l'attribution de contrats de sous occupation temporaire du domaine public ferroviaire portant sur les emplacements et l'exploitation d'activités visées ci-dessous.

Les sociétés ALTAREA France et Retail & Connexions, en charge de la commercialisation des commerces de la gare, assureront la conduite de cette consultation pour le compte de SNC ALTA MONTPARNASSE.



Il est, d'ores et déjà, précisé aux futurs candidats, que le présent appel à candidature et la consultation qui en résulte sont passés dans le cadre de contrats de droit privé, conclus par un opérateur privé non soumis aux règles de la commande publique.

Du fait de la spécificité de la conception, de la réalisation et de la gestion de commerces en gare, la société ALTA MONTPARNASSE a choisi de mener une procédure de consultation où seuls les « groupes de restauration », qui devront justifier de cette qualité lors de la demande de remise du dossier de candidature auprès d'ALTA MONTPARNASSE, peuvent candidater et remettre une offre.

Par « groupe de restauration », on entend toute société ayant une expérience significative en matière de restauration, bénéficiant, de ce fait, d'une forte expertise en termes d'attentes des voyageurs, d'une offre construite autour de concepts innovants et personnalisés, et d'un portefeuille unique de marques propres ou en franchise.

1. DESCRIPTION DES LOTS

La présente consultation fait l'objet de plusieurs lots se définissant comme ci-après.

Il est indiqué que (i) la description des lots est susceptible d'être modifiée par le retrait ou l'adjonction d'emplacements, et (ii) que les caractéristiques sommaires de chaque emplacement sont mentionnées à titre purement indicatif, chaque opérateur étant informé que la description définitive des lots et des emplacements sera celle mentionnée au Dossier de Consultation.

LOT 4 : 10 Emplacements, en cours de création, affectés à de la vente à emporter et/ou à consommer sur place de produits alimentaires qui seront situés sur les niveaux « Y - METRO » (1 Emplacement), « A - PARVIS » (3 Emplacements), « B - MEZZANINE » (1 Emplacement), « A/B - PARVIS/MEZZANINE » (1 Emplacement), « C - QUAI TRANSVERSAL » (4 Emplacements), de la Gare Paris Montparnasse (75014/75015)

LOT 5 : 11 Emplacements en cours de création, affectés à de la vente à emporter et/ou à consommer sur place de produits alimentaires qui seront situés sur les niveaux « Y - METRO » (2 Emplacements), « A - PARVIS » (3 Emplacements), « B - MEZZANINE » (2 Emplacements), et « C - QUAI TRANSVERSAL » (4 Emplacements), de la Gare Paris Montparnasse (75014/75015)

2. MODALITÉS SOMMAIRES ET GÉNÉRALES DES CONSULTATIONS

Les candidats intéressés, opérant en direct, par la présente consultation doivent adresser à la société ALTA MONTPARNASSE une demande d'envoi de Dossier de Consultation.

Comprenant :



Une lettre de candidature par laquelle le Candidat précise notamment le nom, la fonction et les coordonnées d'un interlocuteur habilité à représenter la société pendant toute la procédure.

Une plaquette de présentation de la société

Un extrait K Bis du candidat (à défaut tout document équivalent pour les candidats étrangers) datant de moins de deux mois

Tout candidat ne répondant pas aux critères mentionnés par ledit appel en sera informé par courriel.

Les candidats auront une obligation de confidentialité quant aux informations comprises dans le dossier de consultation, un accord de confidentialité sera demandé avant envoi du dit dossier.

L'ensemble des lots sera intégré dans un Dossier de Consultation unique.

Cette demande de Dossier de Consultation devra être impérativement reçue avant le Mardi 24 avril 2018 à 16h.

Toute demande reçue après cette date ne sera pas prise en compte.

La demande de Dossier de Consultation devra être adressée par courrier électronique à l'adresse courriel suivante :



L'adresse électronique à laquelle les candidats souhaitent que leur soit envoyé un courriel dans lequel seront mentionnés les éléments leur permettant de télécharger le Dossier de Consultation ; les candidats ont la possibilité de mentionner au maximum deux adresses mails ;

Un numéro de téléphone et une adresse postale permettant, le cas échéant, de contacter le candidat, en mentionnant les nom et prénom du ou des interlocuteurs à joindre (maximum 2).

Cette demande devra impérativement comporter :Il appartient à chaque candidat de s'assurer que sa demande de Dossier de Consultation faite auprès de la société ALTA MONTPARNASSE a bien été reçue par cette dernière. La société ALTA MONTPARNASSE ne saurait être tenue pour responsable d'une erreur du candidat dans l'envoi de sa demande par courriel. Toute demande d'informations liée à la demande d'un candidat concernant le téléchargement du Dossier de Consultation pourra se faire auprès d'Isabelle BADE au n° de téléphone suivant : 01 44 95 51 85 ou Basine KA au n° de téléphone suivant : 01 44 95 51 55

Les candidats retenus par ALTA MONTPARNASSE, conformément à la procédure objet du présent appel à candidature, se verront adresser un courriel, à l'adresse électronique qu'ils auront indiquée, contenant le lien, l'identifiant et le mot de passe leur permettant de télécharger gratuitement le Dossier de Consultation qui contiendra l'ensemble des informations et documents leur permettant de déposer leur candidature et leur offre et notamment :



Les conditions juridiques applicables au Contrat de sous-occupation (durée, calcul de la redevance…) ;

Les caractéristiques techniques de(s) l'emplacement(s) (localisation, surfaces, descriptifs techniques…) ;

Le détail des activités autorisées par emplacement ;

Les conditions et la date de remise des candidatures et des offres ;

Les critères d'analyse des offres.

Demande par le(s) candidat(s) auprès de la société ALTA MONTPARNASSE du Dossier de Consultation ;

Envoi d'un courriel par la société ALTA MONTPARNASSE contenant les éléments permettant de télécharger le Dossier de Consultation aux candidats retenus qui en auront fait la demande ;

Remise des offres par les candidats intéressés par la consultation ;

Analyse des candidatures et des offres ;

Attribution du Contrat de sous-occupation Temporaire à chaque candidat retenu et information des candidats non retenus.

Pour information, la présente procédure de consultation comprendra cinq étapes principales :ALTA MONTPARNASSE se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à la consultation ou à une partie de la consultation.

Aucun candidat ne pourra invoquer l'interruption de la consultation pour réclamer à ALTA MONTPARNASSE une quelconque réparation de quelle que nature que ce soit.

Seuls les candidats ou leur mandataire dûment habilité, retenus par ALTA MONTPARNASSE, conformément à la procédure objet du présent appel à candidature et ayant demandé le Dossier de Consultation dans le délai susmentionné, pourront déposer leur candidature et leur offre.

Il est précisé que les candidats devront répondre individuellement.

3. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CONSULTATION :

Mardi 24 avril 2018 - 16h00 (Date impérative) : Date et heure limite de réception par la société ALTA MONTPARNASSE de la demande de Dossier de Consultation

Vendredi 27 avril 2018 (Date purement indicative) : Date prévisionnelle d'envoi aux candidats en ayant fait la demande (conformément au point 2 ci-dessus) des courriels permettant de télécharger le Dossier de Consultation

Vendredi 29 juin 2018 - 14h00 (Date purement indicative) : Date envisagée de remise de la candidature et de l'offre par les candidats intéressés conformément à la date mentionnée dans le Dossier de Consultation

ALTA MONTPARNASSE se réserve le droit d'apporter, au plus tard sept jours avant la date de remise des candidatures et des offres (qui sera mentionnée dans le Dossier de Consultation), tout complément et/ou toute(s) modification(s) au Dossier de Consultation.