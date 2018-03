Le Store Cogedim s’implante à Marseille : un concept store de 350 m² pour tout savoir sur l’immobilier neuf (...)

Après avoir ouvert son premier Store à Paris en 2016, le Store Cogedim arrive à Marseille après des ouvertures consécutives à Toulouse, Bordeaux et Lyon ces derniers mois. Entre le célèbre Mucem et la Méditerranée, la cité phocéenne est connue pour son attractivité et l'immobilier est une préoccupation importante pour ses habitants. Alors pour répondre aux questions que se pose le grand public et guider au mieux les Marseillais tout au long de leur parcours d'achat immobilier dans le neuf, Cogedim ouvre son Store au 79 boulevard de Dunkerque dans le 2ème arrondissement. Au Store Cogedim de Marseille, les visiteurs bénéficient d'un accompagnement personnalisé à travers un lieu inédit, dans lequel ils seront guidés tout au long des différentes étapes de leur achat.

Le Store Cogedim, enfin à Marseille !

Loin des espaces de vente habituels, Cogedim propose à ses clients de vivre au sein du Store une expérience unique. Cet espace innovant et avant-gardiste permet aux acquéreurs comme aux simples visiteurs de découvrir un appartement de 62m² reproduit au réel (+ 10m² de terrasse) ainsi qu'une galerie de choix de matériaux.