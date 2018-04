Le 10/04/2018

ALTEN devient partenaire du Club V.I.E

Le 6 avril 2018, Simon Azoulay, PDG du Groupe ALTEN, a signé un partenariat avec le Club V.I.E,premier réseau de talents internationaux issus d'une expérience de Volontariat International en Entreprise(V.I.E).Créé en 2006, cette association qui favorise la fluidité de l'emploi de profils internationaux estprésidée par Antoine Vernholes.

L'alumni "Club des Volontaires Internationaux pour Entreprendre" regroupe à travers 70 pays plusde 14 000 membres d'une moyenne d'âge de 30 ans.

Ce partenariat constitue pour le Groupe ALTEN,l'un des leaders mondiaux de l'Ingénierie et du Conseil enTechnologies, un vivier supplémentaire pour ses filiales implantées dans plus de 20 pays. Avec 28 000collaborateurs dans le monde et plus de la moitié de son chiffre d'affaires réalisé à l'international, ALTEN estun acteur majeur du recrutement d'ingénieurs en France et à l'international.

La Cellule de Recrutement International d'ALTEN dispose d'une équipe dédiée à la rencontre des candidatsà l'expatriation. Les effets positifs à long terme d'un passage à l'international ne sont plus à démontrer.Accélérateur decarrière reconnu par les plus grands comptes de l'Industrie et du Tertiaire, ALTEN proposedes postesd'ingénieurs, de business managers ou en fonctions supports, avec deux ans d'expérience minimum, pour intégrer des projets technologiques à forte valeur ajoutée en Europe, Amérique du Nord et Asie. Dans tousces pays, ALTEN est un acteur incontournable de l'ingénierie et du conseil en technologiesdans les secteursde l'automobile, de l'aérospatial, du ferroviaire, des télécommunications, de l'industriepharmaceutique et de la banque/finance.

Grâce à ce partenariat avec le Club V.I.E, ALTEN compte favoriser les échanges avec les talents internationauxet travailler à la création de passerelles d'emploi entre la France et l'étranger.

© Pierre Gély / ALTEN

A propos du Club V.I.E

Avec plus de 14 000 personnes et 80 représentations dans le monde, le Club V.I.E est le premier réseau de talents internationaux. Ses missions sont de contribuer au développement professionnel de ses membres, à la croissance des échanges internationaux et au rayonnement des entrepreneurs et de la France dans l'écosystème international. Le Club V.I.E est aussi l'organisateur des Trophées des Talents Internationaux (TTI) qui récompensent chaque année des profils remarquables (entrepreneur, jeune talent, rayonnement de la France et parcours international).

Contact Club V.I.E:r.lopes@clubvie.fr- Rui Jorge LOPES, Responsable Partenaires et Relations Institutionnelles.

À propos d'ALTEN

Leader mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d'études pourles grands comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions desSystèmes d'Information). Créé en 1988, présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d'affaires de 1,975 milliard d'euros en 2017 et compte 28000collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs de haut niveau.

Pour toutes informations:www.alten.fr| Twitter : @Alten_france | Facebook : @AltenFrance

