ALTEN : la Bourse salue un premier trimestre dynamique

Alten (+3,52% à 80,90 euros) affiche l'une des plus fortes progressions de l’indice SBF 120 à la faveur d’un début d’année dynamique. Sur les trois premiers mois de l’année, le spécialiste de la R&D externalisée a enregistré un chiffre d’affaires de 547,40 millions d’euros, en croissance de 9,1%, dont +7,7% en France et +10,4% à l’international.A périmètre et change constants, la croissance est de 8,5% (+7,7% en France et +9,3% hors de France). Retraitée de la saisonnalité (-1 jour ouvré au premier trimestre), la progression de l'activité aurait été de 10,2 % (+9,4 % en France et +11 % à l'international).Invest Securities, qui a relevé son objectif de cours de 92 à 93 euros et confirmé sa recommandation d'Achat, qualifie Alten de "machine à croître". Il souligne que le chiffre d'affaires "montre le maintien à un très haut niveau de la dynamique de croissance du groupe, avec une accélération très homogène selon les zones et les secteurs d'activité". Seule petite ombre au tableau, selon l'analyste, la croissance du secteur automobile tend à se tasser (+5% au premier trimestre).Alten a par ailleurs renoué avec les acquisitions, annonçant trois opérations à l'international en 2018 : deux sociétés en Autriche et en Espagne (revenus annuels : 14 millions d'euros, 245 consultants) et une société en Chine (chiffre d'affaire annuel : 7 millions, 160 consultants). "Nous comprenons que d'autres sociétés sont en cours d'acquisition dont une de taille plus significative (>500 collaborateurs)", écrit aujourd'hui Gilbert Dupont.Le Conseil d'administration d'Alten va proposer à l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018 le versement d'un dividende de 1 euro par action ordinaire et de 0,50 euro par action de préférence.En guise de perspectives, Alten a indiqué qu'il devrait réaliser "une croissance organique satisfaisante" cette année.