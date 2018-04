Alten : Bryan Garnier relève sa cible

26/04/2018 | 10:09

Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alten et rehausse sa valeur intrinsèque ('fair value') de 95 à 100 euros, dans le sillage d'une relèvement de ses hypothèses pour le groupe après un premier trimestre meilleur que prévu.



L'intermédiaire financier rappelle que le chiffre d'affaires a dépassé de 3% son estimation, tiré par une activité solide dans presque toutes les zones géographiques, et que la direction a réitéré sa perspective positive pour 2018.



Le broker anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires en données comparables à moyen terme de 8%, contre 7% précédemment (+3 euros sur la fair value), et remonte ses estimations de BPA ajusté de 1% pour 2018 et de 2% pour 2019-2020 (+2 euros).



