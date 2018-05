Alten : Bryan Garnier reste à achat après une rencontre

22/05/2018 | 10:01

Bryan Garnier maintient sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 100 euros sur Alten, après une rencontre investisseurs avec le directeur financier Bruno Benoliel la semaine dernière.



'Alten est susceptible d'accélérer la croissance de ses ventes en données comparables, mais la direction reste réticente à parier sur un rythme à deux chiffres malgré un premier trimestre solide', cite le broker parmi les messages clés de la rencontre.



Bryan Garnier rapporte aussi qu'un retour à une marge opérationnelle à deux chiffres est prévu en l'absence d'effets calendaires négatifs et qu'Alten gardera son approche disciplinée en termes de croissance externe, sans intention de réaliser des acquisitions d'envergure.



