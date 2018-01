Alteryx : Les professionnels des données gaspillent 50 % de leur temps en efforts infructueux ou répétés pour gérer les données, coûtant des millions aux organisations

Une étude commanditée par Alteryx révèle que les coûts liés à la découverte et aux inefficacités de catalogage des données coûtent 1,7 million USD par an et par tranche de 100 employés aux organisations américaines

Alteryx, Inc. (NYSE : AYX), la société qui révolutionne les affaires par la science et l’analyse des données, a révélé aujourd'hui que les professionnels des données gaspillaient la moitié de leur temps chaque semaine à trouver, protéger ou préparer des données, ce qui coûte aux organisations de considérables sommes d’argent. Bulletin d’information (InfoBrief) d’IDC : « The State of Data Discovery and Cataloging » (Où en sont la découverte et le catalogage des données ?), une étude commanditée par Alteryx, repose sur un sondage exhaustif mené auprès de plus de 400 gestionnaires de données en Amérique du Nord et en Europe.

Malgré la croissance exponentielle de la demande mondiale pour les fonctions d'analyse de données, cette nouvelle étude montre qu'il reste beaucoup à faire pour que les organisations tirent le meilleur parti de leurs infrastructures et de leurs données, notamment en matière de découverte et de catalogage. Les professionnels des données passent plus de temps à gérer, rechercher et préparer des données qu'à extraire de la valeur métier. Entre autres conclusions :

Les professionnels des données consacrent 60 % de leur temps à tirer des conclusions, mais seulement 27 % de ce temps est consacré à l'analyse proprement dite. En réalité, 37 % du temps consacré à « tirer des conclusions » est consacré à la recherche de données et 36 % du temps de cette recherche est consacré à la préparation des données.

Ces gestionnaires de données gaspillent 30 % de leur temps, soit en moyenne 14 heures par semaine, parce qu'ils ne sont pas en mesure de peuvent trouver, de protéger ou de préparer des données. Ils gaspillent en outre 20 % de leur temps, soit 10 heures par semaine, à créer des actifs d'information qui existent déjà. Au total, ils perdent chaque semaine 50 % de leur temps en activités infructueuses ou en efforts répétés.

Même si la découverte et l'intégrité des données sont importantes pour les activités, 30 à 50 % des entreprises affirment ne pas atteindre leurs objectifs.

Les inefficacités en termes de collecte et d'analyse des données coûtent 1,7 million USD par an et par tranche de 100 employés aux organisations américaines, et 1,1 million EUR par an et par tranche de 100 employés aux organisations européennes.

« Il est évident que de nombreux professionnels ignorent quels outils sont disponibles au sein d’actifs de données tels que les 'data lakes' (lacs de données), comment accéder à ces données, d'où elles proviennent, ou comment en extraire des informations exploitables », a déclaré Langley Eide, directrice de la stratégie chez Alteryx , Inc. « À moins que les entreprises n'apportent des changements à leur infrastructure et ne comblent les lacunes en matière de découverte, d'intégrité et de catalogage, les processus vont devenir de plus en plus inefficaces à mesure qu’iront en augmentant le volume et la diversité des données. »

« La découverte de données est importante pour tous les aspects des activités, depuis l'efficacité opérationnelle jusqu’à la conformité en passant, notamment, par la réduction des risques et la croissance des revenus », a déclaré Stewart Bond, directeur des logiciels de recherche sur l'intégration et l'intégrité des données chez IDC. « Le fait de savoir comment, où, pourquoi et par qui les données sont utilisées, et quelles informations existent déjà, aidera les professionnels des données à ne pas répéter les efforts, à augmenter la productivité personnelle et à consacrer plus d temps à des analyses plus approfondies. »

Pour télécharger l'intégralité du bulletin d’information (InfoBrief) d'IDC, rendez-vous à l'adresse www.alteryx.com/idc-data-catalog.

À propos d'Alteryx

Grâce à la science et à l’analyse des données, Alteryx Révolutionne les affaires en proposant une plateforme analytique de bout en bout qui permet aux gestionnaires et aux chercheurs de franchir l’obstacle des données, de tirer des conclusions et de savourer la joie de parvenir à la réponse plus rapidement. Les organisations du monde entier comptent chaque jour sur Alteryx pour obtenir des informations exploitables. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.alteryx.com.

