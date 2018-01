ALTICE : SFR Sport acquiert les droits de diffusion dans l'équitation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice a acquis les droits de diffusion des concours d'équitation. Sa chaine SFR Sport propose donc les meilleures compétitions et diffuse toutes les épreuves de Longines Coupe du Monde FEI (Fédération Equestre Internationale) et de la Coupe des Nations FEI. Sur chaque événement, et notamment les étapes françaises de Bordeaux, Lyon et Paris, SFR Sport proposera un dispositif exceptionnel avec une diffusion en direct ainsi qu'un magazine pour revivre les moments forts. Kamel Boudra, journaliste spécialiste d'équitation, rejoint SFR Sport.