ALTICE : SFR a enregistré ses premiers gains d'abonnés au premier trimestre depuis son rachat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice a révisé en légère baisse sa prévision de cash flow opérationnel 2018 en raison de l'application de la norme comptable IFRS 15. Le cash flow opérationnel d'Altice Europe, hors Altice TV, est attendu entre 2,3 et 2,5 milliards d'euros cette année, contre une précédente estimation de 2,4 à 2,6 milliards. En France, SFR devrait générer 1,5 à 1,6 milliard d'euros de cash flow opérationnel contre 1,6 à 1,7 milliard prévus précédemment. Pour le reste, Altice Europe confirme son objectif d'accroitre son Ebitda ajusté à moyen et long terme.Altice a publié un Ebitda ajusté en baisse de 0,5% au premier trimestre, à 1,259 milliard d'euros, et une marge en repli de 0,4 point à 35,7%. Ses revenus ont stagné à 3,568 milliards. Ces données s'entendent en base comparable.SFR a enregistré, pour la première fois depuis sa prise de contrôle par Altice, des gains d'abonnés au premier trimestre, de 71 000 nouveaux comptes. Dans le mobile, sa base d'abonnés a cru de 239 000 comptes, là aussi une performance historique sous l'ère Altice.