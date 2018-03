ALTICE : SFR simplifie ses offres commerciales et lance la marque RMC Sport

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice France, ex-SFR, a annoncé le lancement au mois d'août, de sa nouvelle marque globale RMC Sport qui regroupera, d'ici à l'été, tous les programmes sportifs édités par le groupe, autour de ses chaînes et radio mais aussi d'une plateforme de distribution inédite regroupant les chaînes dont une de news, leurs replays et tous les sports dont les droits de diffusion ont été acquis.Forte de 200 journalistes et consultants sportifs, 150 personnes à la production, et de plus de 250 événements sportifs produits chaque année par le groupe avec l'arrivée des Coupes d'Europe de Football, RMC Sport proposera une expérience unique et innovante.En parallèle, SFR a annoncé ce jour la simplification de ses offres Fixe et Mobile avec la commercialisation en option de ses contenus sport et cinéma-séries. Les abonnés SFR y ont accès à des conditions privilégiées. SFR proposera l'ensemble de ses contenus au plus grand nombre, notamment en OTT et par satellite (SFR SAT). Au cœur de sa stratégie de commercialisation, le groupe développe de vraies compétences concernant l'OTT et entend se positionner comme une réelle alternative aux plateformes existantes."En 2018, toute l'entreprise est concentrée sur la vie de ses clients. Les chantiers lancés en fin d'année apportent des premiers résultats concrets, notamment la baisse des appels au service client, l'amélioration des taux de résolution et la digitalisation croissante de la relation client", a assuré l'opérateur.