ALTICE : le consensus prévoit une baisse de 0,7% de l'Ebitda ajusté au quatrième trimestre

Altice dévoilera jeudi ses résultats du quatrième trimestre et a publié ce week-end le consensus. Les analystes prévoient donc un léger recul de 0,7% (-0,2% en données comparables) de l'Ebitda ajusté d'Altice au quatrième trimestre, à 2,268 milliards d'euros, et de son chiffre d'affaires, à 5,825 milliards. Ce dernier devrait baisser de 3,9%, dont -3,5% en données comparables. En France, Altice, qui opère via sa filiale SFR, devrait voir son Ebitda reculer de 3% à 924 millions d'euros et son chiffre d'affaires baisser de 4% à 2,752 milliards au quatrième trimestre.Concernant l'évolution des investissements (Capex) d'Altice, le consensus prévoit une baisse de 6% (-5,7% en données comparables) à 1,238 milliard d'euros.