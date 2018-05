ALTICE : les actionnaires valident la scission

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTICE USA INC -0.76% 20.8501 -1.08%

Altice annonce à l'instant que ses actionnaires ont validé la séparation de ses activités en deux entités : Altice (renommée Altice Europe) et Altice USA. Altice est actionnaire à hauteur de 67,2% d'Altice USA et cette participation va être répartie entre les actionnaires d'Altice. Chacun d'eux va recevoir 0,4163 action Altice USA pour chacune de leurs actions Altice.Altice Europe couvrira Altice France, Altice International et une division nouvellement créée, Altice Pay TV, qui héberge les activités du groupe dans les contenus. Altice Europe sera dirigé par Dennis Okhuijsen, directeur financier du groupe, et Armando Pereira, au poste de directeur des opérations.Hier, KeyBanc a initié sa couverture d'Altice USA avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 25 dollars. L'analyste a souligné quatre facteurs favorables pour la filiale américaine d'Altice, dont la perspective d'une séparation d'avec Altice Europe. L'analyste soulignait aussi que ses fondamentaux devraient continuer à s'améliorer tout au long de 2018 et qu'Altice USA a l'opportunité de continuer à mener la consolidation du secteur du cable aux Etats-Unis. Enfin, sa valorisation est attractive.