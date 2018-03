Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice continue à céder des actifs non stratégiques : l’opérateur télécoms est entré en négociations exclusives avec le groupe Tofane Global, spécialiste des communications internationales basé à Paris, afin de lui vendre son activité de vente en gros au Portugal, en France et en République dominicaine. « Cette transaction est une nouvelle étape dans l’exécution du programme de cession d’actifs non stratégiques destiné à renforcer le bilan de l’entreprise et à se concentrer sur l’amélioration des résultats de ses principales marques », précise Altice.