Altice : Canal+ ne veut pas surpayer le droit de retransmettre la Ligue 1

La Ligue de football professionnel (LFP) a présenté fin avril son appel à candidatures pour la retransmission de la Ligue 1 entre 2020 et 2024, enclenchant la bataille pour les droits sportifs les plus prisés en France, aujourd'hui détenus par Canal+ - filiale de Vivendi - et les chaînes qataries de beIN Sports.

La Ligue espère faire monter les prix - aujourd'hui environ 750 millions d'euros par saison - pour atteindre le seuil symbolique du milliard d'euros et ainsi rivaliser avec les championnats italien et espagnol.

"Je serai très attentif à investir de manière proportionnée car nous considérons les droits exclusivement selon la valeur qu'ils ont pour nous. Perdre des droits pour trois ans est surmontable ; mettre en danger l'entreprise en les surpayant, non", a déclaré Maxime Saada au magazine Le film français.

"Nous avons la Ligue 1 jusqu'à 2020 pour 550 millions d'euros - montant proche de ce qu'elle vaut pour nous. Si un autre s'en emparait, Canal+ (...) aurait deux ans et demi pour se préparer à un modèle différent, davantage orienté cinéma et séries. Au regard de ce que nous faisons déjà en la matière avec nos moyens, 550 millions d'euros amèneraient une force considérable", a ajouté le nouveau président du directoire de Canal+.

Le PDG d'Altice France, Alain Weill, a de son côté fait savoir fin avril que la participation de la filiale française d'Altice aux enchères de la Ligue 1 était "peu probable", ce qui pourrait laisser le champ libre à Canal+ et beIN Sports.

(Benjamin Mallet, édité par Matthieu Protard)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VIVENDI 1.26% 23.39 3.17%